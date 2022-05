Pena da rideterminare per un giovane di Sarno, fu coinvolto in inchieste su gruppi criminali

La Cassazione ha annullato l'ordinanza, impugnata limitatamente alla determinazione della pena e con rinvio per un nuovo giudizio sul punto alla Corte d’Appello di Salerno, per quanto riguarda la sentenza del 2017 a carico di un noto pregiudicato di Sarno. Già noto alle forze dell’ordine per traffico di armi e droga, dovrà essere rivista con l’applicazione della continuazione rispetto a delle sentenze emesse a suo carico, tra il 2017 e il 2020 da parte della Corte d’Appello di Salerno.

L'indagine

Secondo quanto ravvisato dai giudici, «è fondata la censura riguardante la individuazione del reato più grave e della correlata pena, sulla quale computare gli aumenti per i reati satellite. Nel caso in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato questo principio, perché non ha individuato la pena inflitta in sede di cognizione per il singolo reato più grave fra quelli per il quale ha riconosciuto la continuazione, né ha indicato in modo specifico le singole frazioni di pena che ha inteso determinare in aumento per ciascun reato satellite». Sulla nuova pena, dunque, deciderà la stessa Corte d’Appello di Salerno, richiamando i principi esposti dal quadro ripercorso dai giudici della Cassazione. L'uomo fu coinvolto in diverse indagini, per la compartecipazione a gruppi criminali orbitanti sul territorio di Sarno, dediti a diverse attività criminali con imposizioni e attribuzioni di ruoli: a suo carico si contano sentenze passate in giudicato. Da minore, finì sotto accusa per l’omicidio di un uomo, commesso nel 2007, per questioni personali, prima di incorrere in reati di spaccio di stupefacenti e detenzioni di armi da guerra, con una rete di sodali ricostruita dagli investigatori e in alcuni casi, in complicità col padre.