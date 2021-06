Colpi di pistola contro un bar a Sarno: è caccia a due banditi

A dare l’allarme, martedì mattina, sono stati i proprietari del locale che hanno subito contattato le Forze dell’Ordine che, in pochi minuti, sono arrivate sul posto

Mistero e tensione a Sarno, dove sei colpi di pistola sono stati esplosi contro la saracinesca di un bar lungo il Prolungamento Matteotti. L’episodio si è verificato intorno alle 3 nella notte tra lunedì e martedì.

Le indagini

A dare l’allarme, martedì mattina, sono stati i proprietari del locale che hanno subito contattato le Forze dell’Ordine che, in pochi minuti, sono arrivate sul posto. E così, nel corso del sopralluogo, hanno rinvenuto sulla serranda e sulla vetrina tre fori. Gli inquirenti hanno effettuati tutti i rilievi e sequestrato le immagini delle telecamere sia del bar sia dei sistemi di videosorveglianza comunale presenti nella zona. Sembra che ad agire siano stati due malviventi a bordo di una scooter. Al momento non si esclude alcuna pista, anche quella del raket, ma i titolari del bar avrebbero dichiarato di non aver ricevuto minacce.