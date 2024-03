Extracomunitario perde portafoglio con dentro 700 euro, un uomo lo riconsegna ai carabinieri

Trova portafoglio per strada e lo riconsegna ai carabinieri. Dentro c'erano 700 euro e i documenti di un extracomunitario. Grande sopresa ma anche commozione per uno straniero, residente a Sarno, che giorni fa ha tirato un sospiro di sollievo, quando dai carabinieri ha scoperto che il suo portafoglio era stato ritrovato.

La sorpresa

L'uomo si era recato dai militari per sporgere denuncia per la perdita di documenti e soldi. I militari, dopo una verifica, gli hanno riconsegnato il tutto, dato che un uomo lo aveva trovato in strada, consegnandolo poi alle forze dell'ordine. Una bella storia, di cuore e con un inaspettato lieto fine.