Sarno, litigio tra fratelli per il posto auto: uno dei due lo pesta con la catena del cane

Litigano per un posto d'auto, a Sarno. Un uomo viene aggredito dal fratello con la catena del cane. E' accaduto a Foce, al confine con Palma Campania, a Sarno. A provocare la violenza la ricerca di un posto d'auto in uno spazio comune, presso un palazzo di due piani in cui vivono da anni i due fratelli con le rispettive famiglie. Il 35enne aveva parcheggiato l’auto bloccando il cancello di ingresso e mandando su tutte le furie il familiare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le minacce

A quel punto l'altro avrebbe minacciato il fratello, poi entrambi si sarebbero presi a schiaffi e pugni. La lite è stata poi sedata dai vicini. Pochi minuti dopo, però, il fratello maggiore è ritornato all’attacco nel piazzale, portando con sé il cane tenuto con una grossa catena utilizzata per aggredire il 35enne. Colpendo il fratello alla schiena ed alle gambe. Alla base della lite ci sarebbero vecchi rancori, con la miccia accesa per il mancato parcheggio per uno dei due.