Sarno, firmato l' accordo per la manutenzione delle sorgenti Rio Foce, Rio Palazzo e Rio Santa Marina

Manutenzione delle sorgenti Rio Foce, Rio Palazzo e Rio Santa Marina: firmato protocollo d'intesa tra Comune di Sarno, Consorzio di Bonifica ed Ente Parco.Obiettivo principale del protocollo d'intesa - sottoscritto presso la sede del Parco Regionale Idrografico del fiume Sarno dal Sindaco del Comune di Sarno Giuseppe Canfora, dal Commissario del Consorzio di Bonifica Mario Rosario D'Angelo e dal Presidente dell'Ente Parco Antonio Crescenzo - è quello di adottare una programmazione annuale di interventi di manutenzione ordinaria, nel rispetto delle norme vigenti di salvaguardia ambientale, utili a ripristinare il regolare deflusso delle acque e rimuovere tempestivamente tutte le criticità nonché limitare i danni che periodicamente subiscono le aziende agricole ed evitare potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità.

L'intesa

Soggetto attuatore degli interventi sarà il Consorzio di Bonifica Comprensorio del Sarno che provvederà ad eseguire i lavori con decorrenza dal 30 giugno 2021 al 10 febbraio 2022, adottando tutte le precauzioni necessarie e svolgendo prima delle operazioni di pulizia un sopralluogo volto, in particolare, a rilevare la presenza eventuale di nidi o avifauna nidificante. In caso positivo, si procederà a modificare l'area di intervento per non arrecare danni agli habitat interessati dalla presenza di fauna nidificante. “La firma del protocollo d'intesa – dichiara il sindaco Canfora - è un ulteriore passo di un percorso virtuoso che vede il coinvolgimento del Comune di Sarno, del Consorzio di Bonifica e dell'Ente Parco. Esso rappresenta un momento importante e strategico per la manutenzione ordinaria delle sorgenti del fiume Sarno, nello spirito di collaborazione ed a tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché un elemento aggregante degli interessi del territorio”.