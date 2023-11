Sarno, in distribuzione il nuovo calendario della raccolta differenziata

Da giovedì 23 novembre, a Sarno, la Sarim inizierà a distribuire i nuovi calendari ed i contenitori piccoli - umido per le utenze domestiche. Per ritirarli sarà necessario esisbire la tessera sanitaria dell'utente intestatario della Tari. I nuovi contenitori grandi di colore grigio scuro con coperchio marrone saranno invece distribuiti direttamente agli amministratori dei condomini. La distribuzione per le utenze non domestiche sarà effettuata porta a porta direttamente dalla Sarim

Le date