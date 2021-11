Rapinata sala scommesse a Sarno, bandito porta via 2000 euro

Rapina in un centro scommesse a Sarno, domenica scorsa. Un bandito ha portato via circa 2000 euro. Sull'episodio indaga la polizia del commissariato di Stato. L'uomo era armato con pistola e volto coperto da mascherina. Al vaglio anche le immagini delle telecamere per l'identificazione.

L'emergenza

Sono diversi i furti consumati nell'Agro nocerino, nelle ultime settimana. La rapina di Sarno - come racconta La Città - è solo uno dei tanti episodi consumati nel circondario. Nello specifico si indaga su furti in appartamento, negozi e uffici, tra San Valentino Torio e le due Nocera, depredate più volte negli ultimi giorni