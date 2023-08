Minacce alla cassiera, rapinata sala tabacchi a Sarno

Rapinata una sala tabacchi a Sarno, l'altro giorno. L'episodio in via Sodano, dove un uomo ha minacciato la cassiera di un'attività commerciale, riuscendo a portare via denaro contante

L'indagine

Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione. L'uomo ha portato via anche decine di gratta e vinci, dopo aver spintonato e minacciato la vittima, che aveva tentennado dopo che il bandito aveva preteso la consegna dell'incasso. Al vaglio le telecamere di sorveglianza del negozio per individuare il bandito.