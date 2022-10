Impianti rifiuti a Sarno, il richiamo di Rega (Fdi): "Evitare proclami"

È polemica dopo la pubblicazione del manifesto del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora,dopo che il Tar ha dato ragione al Comune in merito a possibili nuovi insediamenti di impianti che trattano rifiuti. "Con grande coraggio - scrive Canfora - due anni fa abbiamo deciso che nessun'altra impresa di rifiuti potrà nascere nella nostra città e stiamo difendendo la nostra decisione davanti ai giudici, con grande forza, nonostante i grandi avvocati che ci contrastano".

L'affondo

Duro l'affondo del capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Antonello Manuel Rega: "Più che fare questi proclami, che molto spesso somigliano ad un messaggio veicolato per la campagna elettorale, l’amministrazione farebbe bene a dare la giusta importanza ed a portare avanti azioni di sorveglianza, anche degli impianti già in essere. Non è certamente un’ordinanza o un messaggio di vicinanza a tutelare realmente i diritti dei nostri concittadini”.