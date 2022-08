Area Pip Sarno, Rega (Fdi): "Valutare l'opportunità di continuare con l'attuale gestione"

L'opposizione torna sui lavori all'area Pip di Sarno dopo il consiglio comunale. L'obiettivo della minoranza è capire quale sia lo stato dell'arte dei lavori che interessano la zona industriale.

La proposta

"La proposta della minoranza – ha detto il capogruppo di Fdi e componente della cabina di regia per l'area Pip Antonello Manuel Rega – riguardava non solo la richiesta di riqualificazione della zona, ma anche di una seria azione di monitoraggio della stessa, affinché possa essere finalmente un fiore all’occhiello non solo per Sarno, ma anche per l’intero comprensorio". Altra questione calda quella della gestione dell'Area Pip: “Come consigliere e come cittadino mi chiedo se è ancora opportuno continuare con questa gestione, visti quelli che sono i risultati, e non mi riferisco solamente a quelli ben visibili, come il sistema viario del punto, ma anche a quello amministrativo”. La società di servizi, fa sapere il consigliere, avrebbe infatti chiesto ad un’azienda sita nel polo industriale un risarcimento per dei contributi non versati, “ma la sentenza del TAR, passata in giudicato e dunque non più appellabile, ha condannato il Comune a risarcire l’azienda. Una situazione questa, che potrebbe generare un effetto a cascata devastante per l’Ente, ma soprattutto per i cittadini”.