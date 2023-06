Rifiuti lungo il fiume Sarno, iniziano le operazioni di rimozione

Al via i lavori di rimozione nel fiume Sarno di rifiuti abbandonati da cittadini incivili. "Gettare rifiuti nel fiume non è solo un grave atto di inciviltà e degrado morale - spiega il sindaco Giuseppe Canfora - ma è anche un reato ambientale. Questa Amministrazione è da sempre determinata nel promuovere un ambiente pulito e sano e sin dal suo insediamento si è costituita parte civile nei processi contro i reati ambientali. Questi gesti, frutto di maleducazione e inciviltà, comportano costi economici e ambientali che ricadono sull’intera collettività"

Gli interventi

"Si tratta di persone in malafede - contnua - che riversano i loro rifiuti - anche tossici e inquinanti - nelle nostre strade e nell’ambiente. Sono dei veri delinquenti, e infatti i reati di abbandono dei rifiuti vengono pesantemente puniti dalla legge. Il danno che chi abbandona rifiuti procura alla collettività, cioè a tutti noi, è di due tipi. Innanzitutto con il loro comportamento deturpano l’ambiente, sia dal punto di vista estetico, sia da quello della salute. Materiali inquinanti rischiano di causare conseguenze gravissime e permanenti. L’altro tipo di danno, che molti ignorano, è il costo di bonifica. Intervenire dove hanno agito questi delinquenti comporta delle spese, spesso elevate, e sicuramente superiori a quanto servirebbe per trattare correttamente i rifiuti secondo la filiera che fortunatamente la maggior parte dei cittadini rispetta. Costi extra che, purtroppo, ricadono su tutti noi. Il Comune di Sarno fa la sua parte, ma è necessario che ciascuno di noi adotti comportamenti corretti. Non solo. È necessario diventare “sentinelle ambientali”, evitando di girarci dall’altra parte quando qualcuno trasforma in discariche a cielo aperto i luoghi nei quali viviamo. Se vedete qualcuno nell’atto di abbandonare i rifiuti denunciatelo tempestivamente alle autorità competenti. L’omertà favorisce solo i delinquenti, abili a riversare sugli altri il loro costo sociale. Adottare comportamenti corretti, rispettare e difendere l'ambiente è difendere noi stessi e la nostra salute"