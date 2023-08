Risse tra extracomunitari a Sarno, diversi episodi al vaglio della polizia

Risse tra extracomunitari a Sarno, ben tre quelle registrate e sulle quali sono in corso, ora, indagini da parte delle forze dell'ordine. La prima lo scorso venerdì sera tra extracomunitari, poi altre due successivamente

Gli episodi

Tra sabato e domenica, un ragazzo è stato aggredito e picchiato a sangue da un gruppo di connazionali, in via Rivo Cerola, nei pressi della villa comunale. Il ragazzo ha riportato gravi ferite al volto. Stando alle indagini, il gruppo di violenti avrebbe rincorso la vittima, per poi bloccarlo nei pressi di un bar. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell'ordine. Il giovane è stato soccorso e trasferito in ospedale, in ambulanza. In piazza Marconi, invece, si sono registrate altre aggressioni con il bilancio di due feriti. Da tempo residenti e cittadini chiedono maggiore sicurezza e controlli alle autorità, oltre che all'amministrazione comunale.