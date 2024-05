Scritte offensive contro il candidato sindaco: nella telecamera spuntano due giovani

Sarebbero due giovani gli autori delle scritte offensive contro l’assessore e candidato sindaco a Sarno, Francesco Squillante. Lo striscione recava anche parole ingiuriose contro i partigiani e gli extracomunitari, affisse dinanzi l’abitazione della sindaca Viscardi.

Le indagini

Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza. Ora si cercherà di identificare i due presunti autori del gesto vandalico. I cartelli scritti a mano, in stampatello riportavano questo genere di frasi: “Squillante odia la Patria”, “Giornata della marrocchinate, no ai Partigiani”, “Traditori del popolo”. E nella stessa notte in cui erano stati sistemati i cartelloni, era stata spostata la corona d’alloro sistemata, lo scorso 25 aprile durante le celebrazioni della giornata della Liberazione, sotto la targa in marmo dedicata a Giovanni Amendola