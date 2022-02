Chiude in camera le due figlie, impedendo loro di uscire: a processo per sequestro di persona

Chiuse in camera le due figlie. Ora finisce a processo per sequestro di persona. I fatti riguardano un uomo di Sarno, 50enne, che tra marzo e aprile 2017 impedì alle due figlie di uscire dalla propria stanza. A liberarle fu la madre, per farle andare a scuola, accompagnandole personalmente

La storia

L'indagine partì dopo la denuncia della donna, separata dall'uomo, e da un verbale trasmesso alla Procura di Nocera Inferiore legato ad un precedente procedimento. L'uomo avrebbe impedito alle ragazze di muoversi liberamente, di poter uscire dalla propria stanza, per ragioni non meglio specificate. Ora il dibattimento. Agli atti ci sono anche le testimonianze delle due vittime.