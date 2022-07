"Clan Serino", nuova confisca di beni: nel mirino conti, immobili e società

Sequestro e confisca di beni nei riguardi di Aniello Serino. L'operazione condotta dalla Dda di Salerno e dalla sezione Anticrimine di Salerno, con il supporto del raggruppamento speciale dei carabinieri, ha dato questa mattina esecuzione ad un decreto di confisca nei confronti dell'uomo, così come della moglie e dei figli

I beni

Sono stati sottoposti a confisca 4 società, di cui tre dedite al commercio all'ingrosso di animali vivi e alla coltivazione di frutti oleosi, nonchè una sala scommesse con internet point. Un numero di immobili, 43, e terreni tra cui fabbricati e box auto per un valore di circa 2 milioni di euro. Diciotto rapporti bancati direttamente o indirettamente riconducibili ai medesimi. Il provvedimento rappresenta la naturale evoluzione di un'approfondita e mirata attività d'indagine condotta dall'Anticrimine di Salerno, che aveva permesso di ipotizzare come Matteo Serino - si legge in una nota dell Procura di Salerno - in un periodi di transizione derivante dallo stato di detenzione del proprio genitore, avesse assunto la direzione della consorteria criminale capeggiata da suo padre Aniello, egemone prevalentemente sul territorio di Sarno. La presunta organizzazione criminale risulterebbe avere incrementato la propria operatività criminale, in concomitanza al noto evento franoso che il 5 maggio 1998 aveva interessato il comune di Sarno, ponendo in essere una "capillare attività di estorsioni nei confronti delle imprese deputate allo svolgimento di opere pubbliche derivanti dall'attività di ricostruzione". In tale contesto l'organizzazione - si legge nella nota a firma del Procuratore della Repubblica Vicario Luigi Alberto Cannavale - avrebbe reinvestito i proventi illeciti in diverse attività imprenditoriali quali, ad esempio, il controllo e la distribuzione, su un'ampia porzione del territorio della Provincia di Salerno dei "videopoker"