Smarriscono il sentiero in una zona impervia: salvato gruppo di escursionisti

Momenti di apprensione, ieri sera, a Sarno, dove i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenuti per un allarme in zona impervia, in località San Martino.

I soccorsi

Un gruppo di escursionisti ha smarrito il sentiero e, trovandosi in difficoltà, ha allertato i soccorsi. Due squadre di tecnici e sanitari del Cnsas della Campania hanno raggiunto il gruppo e, dopo aver constatato che non ci fossero necessità sanitarie, hanno riaccompagnato gli escursionisti fino al più vicino paese.