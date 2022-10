Lavori a Sarno, scatta la sospensione idrica: tutte le strade coinvolte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gori comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 09:00 alle 14:00 di lunedì 17 ottobre 2022, nelle seguenti zone di Sarno:



CORSO GIOVANNI AMENDOLA

CORSO MATTEOTTI

CORSO VITTORIO EMANUELE II

LOCALITA' MASSERIA ORZA

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI

PIAZZA IV NOVEMBRE

PIAZZA XXIV MAGGIO

STRETTOIA VICINALE LANZARA

TRAVERSA CAMPO SPORTIVO

TRAVERSA DI VIA PORCARO

TRAVERSA I DI CORSO VITTORIO EMANUELE II

TRAVERSA I DI PROLUNGAMENTO GIACOMO MATTEOTTI

TRAVERSA I DI VIA PIAVE

TRAVERSA II DI CORSO VITTORIO EMANUELE II

TRAVERSA II DI PROLUNGAMENTO GIACOMO MATTEOTTI

TRAVERSA II DI VIA MATTEOTTI

TRAVERSA II DI VIA PIAVE

TRAVERSA TURNER

VIA ABIGNENTE

VIA ANGELO LANZETTA

VIA AREA DEL BOSCO

VIA BENIAMINO PASTORE

VIA BEVERATURO

VIA CANNELLONE

VIA CANNIANI

VIA CARMINE RUOTOLO

VIA CARRARA PORTO

VIA CASAMONICA

VIA CASASALE

VIA CIMITERO VECCHIO

VIA CONCERIA RUOTOLO

VIA COTINI

VIA FOCE

VIA GARIGLIANO

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIUSEPPE LANZARA

VIA GIUSEPPE PIANI

VIA GIUSEPPE SODANO

VIA I CONCERIA RUOTOLO

VIA INDIPENDENZA

VIA INGEGNO

VIA ISONZO

VIA LIVENZA

VIA MARCULLO

VIA MARIANO ORZA

VIA MURO D'ARCE

VIA MURO ROTTO

VIA ONOFRIO TORTORA

VIA PEDAGNALI

VIA PETRARO

VIA PIAVE

VIA PIETRO MARMINO

VIA PONTE SAN MICHELE

VIA PROLUNGAMENTO MATTEOTTI

VIA RAMPE TERRA VECCHIA

VIA ROMA

VIA SAN DOMENICO

VIA SAN GIOVANNI

VIA SANTA MARIA DELLA FOCE

VIA SARNO PALMA

VIA SARNO STRIANO

VIA SODANO

VIA STRIANO

VIA TAGLIAMENTO

VIA TICINO

VIA TUOSTOLO

VIA VECCHIA SARNO PALMA

VIA VECCHIA STRIANO

VIA VOLTURNO

VIALE MARGHERITA

VICO MARCULLO

VICO MONTELEONE

VICOLO BIASIVOCCOLA

VICOLO CAPANNA

VICOLO CORRADO

VICOLO PRIMICERIO

VICOLO SAN PIETRO

VICOLO SANT'ANTONIO ABATE





Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.