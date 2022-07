Guasto improvviso a Sarno: scatta la sospensione idrica

Disagi a Sarno, dove sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso.

L'elenco

Le strade coinvolte sono: Via de Lize, Via prolungamento Matteotti, Via Ruotolo, Vicolo Orefice, Via Ruocco, Via Orza, Via Mortaro,Vicolo san Martino, Via Sant'Eramo, Via San Vito, Via Piani, Via Rampe Terra Vecchia ed in tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle ore 12.