Pochi vaccini, sospese le somministrazioni a Sarno: "Non dipende da noi"

Rallenta la campagna di vaccinazione nel comune di Sarno, dove il centro vaccinale non sarà operativo oggi e domani, 18 e 19 maggio.

L’avviso

A comunicarlo alla cittadinanza è il vice sindaco Roberto Robustelli: “Siamo in attesa della consegna dei vaccini che in questo momento, per gran parte degli hub del Distretto Sanitario 62, ha dei ritardi. Ci scusiamo, ma non dipende da noi. Comunicherò appena ci saranno novità. Contiamo di ripartire il prima possibile per continuare con le somministrazioni”.