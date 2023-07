Uomini a volto coperto in fuga, poi gli spari: paura a Sarno

Potenziali ladri in fuga o resa dei conti, a Sarno. Con tanto di tre colpi d'arma da fuoco esplosi in strada. E' accaduto oggi pomeriggio, presso il rione Europa, come testimoniato da un video diffuso sui social dal balcone di un'abitazione.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Intorno alle 19.00 si sono uditi almeno tre colpi d'arma da fuoco, poi cinque persone, a volto coperto, sono state viste fuggire. Il gruppo pare viaggiasse in macchina e, nello scontrarsi con un altro veicolo, lo avrebbero poi abbandonato per darsi alla fuga. Da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'episodio è al vaglio di carabinieri e polizia. Non è escluso che il gruppo avesse mirato, invece, qualcun altro e non si sia trattato di una semplice banda di ladri in azione. Una sorta di regolamento di conti, allo stato in fase di ricostruzione.