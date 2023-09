Spari a Sarno, l'indagine sull'auto utilizzata dal commando di fuoco

Accertamenti irripetibili sull'auto che a inizio luglio, un commando armato a Sarno, utilizzò per puntare due persone. Nelle scorse settimane le verifiche dei consulenti, per aggiungere un altro tassello ad un'inchiesta, ancora non conclusa, della procura di Nocera Inferiore.

L'indagine

L'indagine dei carabinieri della stazione locale e del nucleo operativo di Nocera Inferiore prosegue per assicurare alla giustizia almeno altre tre persone, da quel 4 luglio scorso in fuga, ritenute interne al commando di fuoco. Dalle indagini almeno in cinque, a bordo di una Fiat 500 L, puntarono zio e nipote, nei pressi del rione Europa. La loro auto fu colpita da almeno due proiettili: le due potenziali vittime riuscirono a fuggire. Il commando, dopo aver provocato un incidente, si dileguò invece tra le strade di Sarno.