Sarno, spari contro l'ufficio postale: è la seconda volta in un mese

Il fatto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì. Ad accorgersene è stato un impiegato giunto in mattinava in via Paolo Pace per lavorare

Pistolettate contro l'ufficio postale di Sarno, in meno di un mese è la seconda volta. Sono stati cinque i colpi esplosi contro la sede di Episcopio. Il fatto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì. Ad accorgersene è stato un impiegato giunto in mattinava in via Paolo Pace per lavorare

Le indagini

Nello specifico, ha notato la presenza di bossoli sulla strada, vicino all'ingresso. Sull'episodio indaga la polizia del commissariato di Sarno. Un episodio analogo si era già verificato il 30 dicembre, sempre contro la stessa sede, presa di mira con colpi a salve. Qualcuno parlò di persone in sella ad uno scooter fuggire via poco dopo. Non è da escludere un atto di natura intimidatoria, ma neanche la bravata. Si lavora sull'acquisizione di eventuali sistemi di videosorveglianza, che avrebbero potuto riprendere circostanze importanti ai fini investigativi. Si lavora ora per capire se i due episodi registrati a distanza di un mese siano da attribuire alla stessa mano.