Ferito ad una gamba da un proiettile mentre passeggia: paura a Sarno

Viene colpito alle ginocchia da un proiettile, mentre cammina per strada. E' accaduto a Sarno. L'episodio - raccontato da SarnoNotizie - è al vaglio, ora, dei carabinieri della stazione.

Il fatto

L'uomo stava percorrendo via Piave, quando un proiettile lo avrebbe raggiunto alle gambe. Per la precisione, al ginocchio. Molta paura quella percepita dai cittadini che si trovavano, in quel momento, per strada. Il ragazzo ferito ha 32 anni. E' stato soccorso da un'ambulanza e poi trasferito all'ospedale Villa Malta. Poi, è stato interrogato dai militari. Nulla viene escluso, al momento, come ipotesi investigativa. Le condizioni del giovane non sono gravi