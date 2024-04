Sarno, il Comune contribuirà alle spese dell'affitto del Commissariato di Polizia

Si è tenuto ieri, presso la Prefettura di Salerno, un incontro istituzionale per discutere della disponibilità del Comune di Sarno a contribuire alle spese del canone mensile di locazione dei locali dove attualmente ha sede il Commissariato di Polizia.

Il summit

Nel corso della riunione, convocata dalla Prefettura di Salerno per far fronte alle richieste di aumento del canone di locazione dei proprietari dell'attuale sede del Commissariato di Polizia, l'assessore Francesco Squillante, presente in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, ha confermato il pieno sostegno e la piena disponibilità del Comune di Sarno a valutare positivamente la possibilità di contribuire economicamente alle spese del canone mensile di locazione dell'immobile situato in Via Roma. All'incontro erano presenti: Anna Filomena Palmisano e Franca Fico in rappresentanza rispettivamente della Questura di Salerno e della Prefettura di Salerno e per il Comune di Sarno c'era Salvatore Mazzocca.

Il commento

"Si tratta da parte nostra di un atto di grande responsabilità politica e istituzionale - ha dichiarato l'Assessore Squillante- che ha come obiettivo quello di scongiurare il rischio di un eventuale trasferimento del Commissariato in altra sede e di garantire la presenza sul territorio di un presidio a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità".