Perde carico di pomodori per strada, ma non si ferma e scappa: disagi a Sarno

Perde l'intero carico, ma invece di fermarsi per segnalare il disagio, scappa. E' accaduto a Sarno, probabilmente la scorsa notte, in via Provinciale Amendola, quando un uomo ha perduto dal suo camion, lungo tutta la strada, enormi quantitativi di rifiuti, risultato di scarti e lavorazione di pomodoro. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, compresa la polizia municipale, che sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia private, che di esercizi commerciali.

Il disagio

La strada, invece, è rimasta per ore invasa da rifiuti dal pessimo odore. E' il tratto che collega Sarno a Nocera Inferiore. Disagi e non pochi, oltre che pericolo, per le tante auto che attraversano quel tratto. La segnalazione era stata fatta da alcuni residenti al comando di polizia municipale di Sarno. Solo dopo molto tempo, è stato possibile far riprendere regolarmente la circolazione, al termine delle operazioni di rimozione e raccolta del materiale sparso per tutta la strada.