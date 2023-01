Sarno, Agovino (Fi): "Il Comune aderisca allo stralcio degli interessi sulle multe"

“Ho proposto una richiesta di convocazione per un consiglio comunale d’urgenza all’amministrazione, per l’adesione da parte della nostra città allo stralcio degli interessi e delle spese sulle sanzioni relative al Codice della Strada e delle notifiche". È quanto afferma il capogruppo Fi nel consiglio comunale di Sarno, Giuseppe Agovino.

Il provvedimento

"Aderire a questo provvedimento – prosegue il consigliere – è utile per aiutare i cittadini in un momento di forte crisi economica: ho richiesto anche, qualora non sia possibile allo stralcio, di creare un piano per la dilazione del pagamento che possa andare incontro alle famiglie più bisognose. Credo – ha concluso Agovino – che noi consiglieri ci dobbiamo riunire subito in assise per prendere questi provvedimenti che guardano all’interesse dei cittadini. Nell’eventualità che non venga recepita la mia proposta, sarò il primo firmatario della richiesta di consiglio insieme ai colleghi dell’opposizione”.