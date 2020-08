Dramma a Sarno, si toglie la vita un professionista: il cordoglio del sindaco

Dramma a Sarno: si è tolto la vita un professionista, molto conosciuto in città. La notizia ha scosso la comunità e il sindaco Giuseppe Canfora, attraverso un lungo e commosso post pubblicato su Facebook, ha voluto "abbracciare" la famiglia in questo momento di grande dolore.

Il lutto

"La nostra città piange un suo giovane figlio - ha scritto Canfora. Un dramma che ha scosso la comunità. Ci riscopriamo tutti impotenti dinanzi a dolori e sofferenze che spesso non conosciamo e non riconosciamo. Ci sentiamo come disorientati e le parole mancano.

Il mio pensiero e le mie più profonde preghiere, a nome di tutta la città di Sarno, ad Antonio, perché la luce lo accolga in un abbraccio.

Ci stringiamo tutti alla famiglia, in questo momento di dolore lacerante, di sgomento, incredulità.