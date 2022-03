Spaccio davanti alle scuole a Sarno: si accendono nuove telecamere

Sarà una società specializzata a rendere funzionante l'impianto di videosorveglianza urbana in fibra ottica nell'ambito del progetto "Scuole Sicure". Il sistema di registrazione delle immagini sarà collegato direttamente ai monitor del Commissariato di Polizia. La Giunta Comunale di Sarno, guidata dal sindaco Giuseppe Canfora, approvò il progetto per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. A seguito di tale iniziativa, è stato realizzato un impianto di videosorveglianza nelle zone in cui insistono le scuole di I e II grado.

La sicurezza a scuola

Su input dell’Assessorato alla Sicurezza, retto dall'avvocato Gianpaolo Salvato, si è ritenuto necessario perseverare nel rafforzamento delle misure volte a contrastare la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, tra le quali l’intensificazione del monitoraggio del territorio comunale attraverso l’espansione del sistema di videosorveglianza. Per assicurare il pieno funzionamento ed il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza urbana esistente, si è reso necessario provvedereall’espansione del predetto impianto in fibra ottica che sarà collegato direttamente ai monitor del Commissariato di Polizia. “Con tale iniziativa l’Amministrazione Comunale - spiega il primo cittadino - intende tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico, reprimere la microcriminalità, gli atti vandalici e il bullismo, oltre a monitorare le situazioni di degrado e lo spaccio di sostanze stupefacenti”. Attualmente sono circa 90 le telecamere che garantiscono il monitoraggio costante nei punti nevralgici del territorio comunale, al centro e nelle periferie, e altre ne saranno installate.