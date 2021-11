Pacco al nipote, anziana truffata di 4000 euro: napoletano a processo

Finisce a processo per truffa aggravata un 43enne napoletano, responsabile di una truffa nei confronti di un'anziana di Sarno, finita nel giochetto della telefonata fatta per consegnare denaro e valori. L'imputato, insieme ad un complice mai identificato, il 18 maggio scorso eseguì il raggiro facendo credere alla donna che suo nipote fosse alle prese con un problema, al punto da dover subito trovare 4000 euro

Le accuse

I due si presentarono in casa della vittima, riuscendo ad ottenere la cifra in denaro, per poi defilarsi. Alla donna fu consegnata una confezione di riso ed una di zucchero, simulando la consegna di un pacco destinato al nipote. Dopo la denuncia, i carabinieri riuscirono ad individuare solo uno dei due truffatori. Per quest'ultimo ci sarà il processo, un 43enne napoletano con diversi precedenti, accusato di truffa aggravata.