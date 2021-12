Paga 8000 euro credendo di aiutare il figlio per un incidente, anziana truffata

Truffa del finto incidente, anziana raggirata a Sarno: la vittima consegna 8mila euro credendo di aiutare il figlio.

Il raggiro

Giorni fa, un uomo è riuscito a truffare una 70enne, al telefono, convincendola di parlare con suo figlio e di aver bisogno di contanti per risarcire le vittime di un incidente stradale da lui causato. La donna, preoccupata, aveva subito raccolto la cifra, i risparmi di una vita, consegnandoli ad un uomo che si era presentato da lei come un amico del figlio. Solo dopo qualche minuto, la donna si è accorta di essere stati truffata. La telefonata di controllo al vero figlio ha spazzato via ogni dubbio. Da lì la denuncia ai carabinieri.