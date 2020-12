Sarno, truffa compratore con un falso annuncio: finisce a giudizio

Falsa inserzione sul web per vendere un computer, poi la truffa. Una ragazza di nazionalità rom finisce a processo per truffa aggravata.

L'indagine

La donna, nel marzo 2016, era riuscita con artifizi e raggiri a offrire falsamente in vendita un Notebook Asus, mediante l'inserzione inserita in un annuncio su un sito specializzato, ingannando un uomo residente a Nuoro, in Sardegna. Ad indagare fu la polizia, che scoprì che la donna aveva operato da Sarno. L'imputata riuscì a farsi accreditare 400 euro attraverso un bonifico, con i soldi versati su di un conto corrente specifico, per poi far perdere le sue tracce. Il computer, ovviamente, non arrivò mai al compratore. Le indagini avevano poi permesso di individuare la donna, di 34 anni, ora rinviata a giudizio dal gup.