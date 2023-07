Disinfestazione del verde pubblico a Sarno, Sirica (Azione): "Si intervenga in Piazza Marconi"

Verde pubblico e tutela dello stesso a Sarno, dove l’Ente comunale ha avvisato la cittadinanza della disinfestazione che riguarda parte delle aree verdi urbane. L’intervento, che sarà posto in atto da personale qualificato, avrà l’intento di debellare la tingide, parassita che si insedia nel platano, pianta che costella numerose parti cittadine.

Il commento

Sulla vicenda si è espresso il segretario cittadino di Sarno in Azione, Vincenzo Sirica, il quale ha sottolineato che è “necessario intervenire sugli storici platani di piazza Marconi. Le piante sono malate e stanno perdendo tantissime foglie. La tutela del verde pubblico richiede anche verificare lo stato di salute delle piante anche perché sotto di loro soggiornano tantissime persone intente a ripararsi dalla calura estiva”. “Proponiamo dunque uno screening sullo stato di salute del verde pubblico a Sarno – ha continuato Sirica. Infatti non solo i platani ma anche altre piante in città richiedono un’attenta verifica; parlo, ad esempio, degli alberi di via Matteotti, nel tratto tra via Lanzara e via Tortora”.