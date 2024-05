Violentata in auto, prima di tornare a casa: condannato giovane

Un ragazzo di Sarno è stato condannato, ieri, a 8 anni di reclusione per violenza sessuale. Secondo la denuncia di una ragazza, l'imputato avrebbe abusato di lei in auto, invece di accompagnarla in casa, al termine di una serata trascorsa con amici. Era la metà di novembre del 2023.

Le accuse

La ragazza sarebbe riuscita ad avvisare le forze dell'ordine con un telefonino. La coppia si trovava in una zona periferica di San Valentino Torio. I carabinieri, dopo aver raccolto una serie di elementi da un'amica della vittima, individuarono l'auto con i due a bordo. La sentenza con le motivazioni sarà depositata entro un mese.