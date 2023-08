Via Pedagnali invasa da mosce e zanzare, Rega (FdI): "Intervenga il sindaco"

Via Pedagnali a Sarno è invasa da mosche e zanzare. Questa la denuncia del consigliere comunale di Sarno e capogruppo per Fratelli d’Italia, Antonello Manuel Rega, il quale ha inviato al sindaco una richiesta urgente di disinfestazione per l’intera area dalla quale si accede anche alla frazione di Episcopio.

L'appello

L'esponente di opposizione spiega: “Sono numerose le lamentele che mi sono pervenute da parte dei cittadini, proprio in merito a questa situazione resa ancora più insostenibile dal caldo e dallo stato di abbandono in cui versa l’area, dove sorge anche l’ex ospedale Villa Malta. Non potevo lasciar correre, anche perché appena qualche settimana fa mi sono espresso a favore della riqualificazione dell’ intera zona, dell’ex struttura sanitaria, che vive uno stato di totale abbandono e quindi di pericolosità, auspicando che proprio una delle strade d’accesso alla frazione di Episcopio, possa essere presto rilanciata anche invogliando l’insediamento di attività produttive”.