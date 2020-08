Choc a Sassano, dieci cani trovati morti in campagna: si indaga

Un’immagine davvero incresciosa si sono trovati davanti agli occhi, ieri sera, i volontari del Gruppo di Protezione Civile Anpas Vola Sassano e i medici veterinari dell’Asl di Salerno.

La scoperta

Quattro cani adulti e sei cuccioli sono stati trovati morti in via Ascolese, nella frazione di Caiazzano. Altri animali - riporta Ondanews - erano agonizzanti e sono stati presi in custodia dai veterinari che, nelle prossime ore, effettueranno anche l’autopsia sui corpi dei cani deceduti. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini: gli animali potrebbero essere stati avvelenati.