Cavallo cade in un canale di scolo e rimane bloccato: salvato dai pompieri

Apprensione, questa mattina, a Sassano, dove un cavallo è caduto accidentalmente in un canale agricolo di scolo delle acque rimanendo bloccato.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a tirarlo fuori evitando conseguenze più gravi per la sua salute. A coordinare l’operazione di salvataggio, avvenuta in località San Rocco, anche i carabinieri.