Cede muro di contenimento, sgomberate alcune famiglie: corrono i pompieri

Momenti di tensione, questa mattina, a Sassano, dove un muro di contenimento è improvvisamente controllato nel centro storico, precisamente in località Fontanella. Spaventati i residenti che hanno udito un forte rumore e visto la colata di pietre e fango vicino alle loro case.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e provveduto allo sgombero preventivo di alcune famiglie in quanto sarebbe a rischio la parte del muro non crollata.