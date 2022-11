Maltempo, fiume Tanagro in piena a Sassano: chiuso il ponte sulla Sp 11

Disagi anche nel Vallo di Diano per via della perturbazione che sta interessando l'area salernitana. A Sassano il fiume Tanagro ha raggiunto il livello di guardia ed è a rischio esondazione.

L'ordinanza

A tal proposito il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, ha emesso un'ordinanza di chiusura della SP11 sul tratto "Ponte Cappuccini", incrocio Strada Canneto, arteria ad alta intensità di traffico che collega Silla di Sassano a Trinità di Sala Consilina. Il traffico dei veicoli è stato dirottato sulla viabilità alternativa che prevede percorsi lunghi. Ad intervenire sul posto i vigili urbani di Sala Consilina e Sassano ed i carabinieri che monitorano la situazione. Il quadro risulta piuttosto critico per via della presena, nelle vache in alveo, di detriti e sabbia che impediscono il regolare decorso delle acque fluviali.