Colto da malore mentre è in alta montagna: uomo salvato da vigilessa fuori servizio

Momenti di apprensione, oggi pomeriggio, su una montagna di Sassano, dove un uomo originario di Teggiano è stato colto improvvisamente da un malore mentre era a bordo della sua auto.

I soccorsi

A soccorrerlo ci ha pensato una agente della Polizia Municipale di Sala Consilina che, in quel momento, era fuori servizio. Resasi conto della situazione, l’agente ha percorso qualche chilometro a piedi per riuscire ad allertare il 118, visto che la zona dove si trovavano era priva di linea telefonica. Sul posto sé giunta, successivamente, un’ambulanza, che ha condotto il malcapitato all’ospedale di Polla, dov’è stato preso in cura dai medici. Le sue condizioni di salute sarebbero stazionarie.