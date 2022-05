Travolto dalla motozappa in campagna: muore 78enne a Sassano

Tragedia, nel tardo pomeriggio di oggi, in località Canneto di Sassano, dove un anziano di 78 anni è deceduto dopo essere stato travolto dalla sua motozappa per cause in corso di accertamento. Non è escluso che possa essere stato colto da un malore improvviso.

Le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dolore nella comunità di Sassano dove l’agricoltore era molto conosciuto.