Emergenza furti nella zona Sud della Provincia, svaligiati bar e appartamenti

Nuova emergenza furti tra Vallo Di Diano e Cilento, nelle ultime settimane, così come giorni, diversi comuni sono stati razzia di ladri. Ad Altavilla Silentina, ad esempio, un gruppo di malviventi ha colpito nei giorni scorsi, in un appartamento nella zona di Olivella.

Il colpo

Il bottino comprendeva diversi oggetti di valore, come ha raccontato la proprietaria, sfogandosi sui social. Ancora, a Polla, sono stati svaligiati due appartamenti di una palazzina, al quarto e quinto piano. Pare che i ladri siano riusciti ad entrare aiutandosi con i canali di scolo. Portati via preziosi e denaro contante. A Sassano, invece, una banda ha forzato la saracinesca di un bar, portando via gratta e vinci e tabacchi. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso le fasi rapide del colpo. Non si arresta dunque l'escalation di furti nel Cilento. Un paio di settimane fa era toccato persino ad una chiesa, ad Atena Lucana, dove i ladri avevano portato via i soldi contenuti nella cassetta delle offerte.