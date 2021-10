Trovati rifiuti in strada a Sassano: scatta la sanzione

Le guardie ambientali continueranno a monitorare il territorio, anche durante le ore notturne, per prevenire episodi simili

La Guardia Nazionale Ambientale ha scoperto, nel centro storico di Sassano, una discarica a cielo aperto. In particolare, in via Meridionale, sono stati rinvenuti rifiuti di plastica, materiale di scarto edile e varie buste.

I controlli

Nel corso dei rilievi sono stati accertati elementi utili a risalire all’identità del trasgressore che, nelle prossime ore, verrà sanzionato. Le guardie ambientali continueranno a monitorare il territorio, anche durante le ore notturne, per prevenire episodi simili.