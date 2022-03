Rissa con feriti in un locale a Sassano, cinque imputati: il tribunale assolve tutti

Rissa in un locale di Sassano, nel 2016, in località Silla: il tribunale di Lagonegro assolve tutti gli imputati. Servirà attendere la sentenza per comprendere le motivazioni del giudice.

Il fatto

A restare feriti, quella sera, furono un marocchino ed un italiano. Stando alle indagini, con testimonianze raccolte nelle ore successive, la violenza si scatenò prima all'interno poi fuori dal locale, con un'auto danneggiata. I carabinieri di Sala Consilina denunciarono diversi ragazzi, cinque per la precisione, finiti poi a processo. Al termine del dibattimento sono stati tutti assolti. Da attendere, ora, le motivazioni per comprendere il ragionamento del tribunale