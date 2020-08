Strage di cani avvelenati a Sassano: spunta la taglia da 5mila euro

Una vera strage, quella dei quattordici cani avvelenati a Sassano nei giorni scorsi, strage sulla quale stanno indagando i carabinieri dopo la denuncia presentata dal sindaco della cittadina.

La taglia

Ora si aggiunge la taglia di 5000 euro messa a disposizione dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che verrà pagata a chiunque sia in grado con la propria testimonianza e le informazioni in suo possesso porterà all'individuazione, ed alla condanna definitiva del responsabile o dei responsabili di tali avvelenamenti. La testimonianza deve essere fornita ai carabinieri sotto forma di denuncia formale, si può anche contattare il numero Aidaa per informazioni tutti i giorni dalla 17 alle 19 chiamando il 3479269949. Non si prendono in considerazione testimonianze anonime.