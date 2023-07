Sasso contro un bus, a Matierno: vetro in frantumi, l'ira della Filt Cgil

Atto vandalico contro un pullman di Busitalia, nel pomeriggio di ieri: ignoti hanno preso di mira l’autobus della linea 14, colpendolo con un sasso, nei pressi di Matierno. Danneggiato, il vetro posteriore del mezzo: nessun ferito, ma una donna a bordo ha accusato un lieve malore per lo spavento.

Il commento della Filt Cgil

"Siamo sconcertati che ancora oggi avvengano questi atti vili nei confronti dei conducenti e dei mezzi aziendali - ha detto il segretario generale Filt Cgil Gerardo Arpino – Un’azione così dura va condannata aspramente e c’è la necessità che gli organi preposti intervengano a tutela di un trasporto pubblico che deve essere effettuato in piena efficienza e garanzia. Così come c’è la necessità di ritornare a ragionare attorno ad un tavolo sulla sicurezza in Prefettura rispetto all’attivazione dello stesso".