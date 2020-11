Contagi in aumento: i sindaci si mobilitano tra la distribuzione di saturimetri, sanificazioni e controlli

I contagi aumentano nel nostro territorio, così i Comuni corrono ai ripari, sul fronte prevenzione, con svariate e numerose iniziative. In particolare, il Comune di Giffoni Valle Piana ha acquistato 30 saturimetri che verranno consegnati nei prossimi giorni dalle associazioni di volontariato ai nuclei familiari con persone positive al Covid-19 che ne faranno richiesta attraverso il servizio solidale Sos Giffoni. I saturimetri verranno affidati in comodato d’uso gratuito al nucleo familiare con positivi che ne farà richiesta, rimanendone in possesso sino alla completa guarigione. “Si tratta di un gesto importante – ha detto il sindaco Antonio Giuliano -. Questo è un nuovo segnale di vicinanza forte dopo le tante iniziative già attuate da settimane, come il servizio di consegna a domicilio di beni primari e farmaci attraverso Sos Giffoni e lo sportello virtuale di Supporto psicologico per le famiglie in quarantena. Un’altra azione concreta per salvaguardare la salute pubblica della nostra Città”.

Pagani

A Pagani, intanto, sono in arrivo oggi due pattuglie dell’esercito a supporto della locale tenenza dei carabinieri. Così come richiesto dal sindaco Lello De Prisco, al Prefetto di Salerno, dottor Francesco Russo, a partire da questo pomeriggio, operativi sul territorio di Pagani anche i militari, per rafforzare i controlli in strada. Riattivate anche le 34 telecamere di videosorveglianza posizionate nelle aree più critiche del territorio. E questa sera, sempre a Pagani, al via la sanificazione sull’intero territorio comunale. L’attività sarà svolta in lavoro notturno con inizio alle ore 21, per la durata di 8 ore, osservando un percorso che interesserà l’intero territorio comunale.

Le raccomandazioni:



- Evitare di stare fuori al balcone e/o affacciati alla finestra

- Gli animali domestici dovranno restare in casa

- Avere cura di chiudere porte e finestre sia durante che dopo la sanificazione

- Non stendere il bucato

Tale intervento va ad implementare le attività predisposte dalla Pagani Ambiente nell’ambito delle misure adottate per il contrasto e la diffusione del contagio da Covid-19 , non per ultima quella relativa al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da soggetti affetti da Covid-19 e/o posti in quarantena domiciliare.