Saut di Bellosguardo resta senza medici: l'ira di Forza Italia

Come già accaduto negli anni scorsi, i medici del Saut di Bellosguardo saranno trasferiti al Psaut di Capaccio dal 7 luglio prossimo. L’obiettivo è rafforzare il personale medico in servizio nella Città dei Templi per tutta la stagione estiva.

La polemica

Molto critico il coordinatore di Forza Italia per la Valle del Calore salernitano e gli Albuni Pino Palmieri: “Dal prossimo 7 luglio i medici del Saut di Bellosguardo, che comprende come territorio anche Roscigno, saranno trasferiti a Capaccio, per cui – sottolinea Palmieri – tutti i comuni serviti dal suindicato presidio resteranno senza medico. Avranno una postazione con solo l’autista e l’infermiere.

Mentre si celebra l’ennesimo convegno per il rilancio delle aree interne, si consuma l’ennesimo assassinio nella sanità pubblica. Vergogna”.