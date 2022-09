Baronissi, la comunità di Sava rivolge il suo saluto grato a Padre Enrico

Gremita ieri sera la chiesa di Sant’Agnese dove la grande comunità di Sava, non senza commozione ed emozione, ha tributato il suo grato saluto al suo parroco, Padre Enrico, che dopo dodici anni lascia per essere stato chiamato ad esercitare la sua missione sacerdotale a Matera. "Padre Enrico, giunto giovanissimo a Sava, ha saputo negli anni farsi amare e seguire da tutti per aver esercitato il suo ruolo con amore, passione e con rigore - ha osservato il sindaco Gianfranco Valiante - Ha esercitato la sua missione riuscendo a coagulare intorno alla Parrocchia l’intera comunità e costituendo gruppi religiosi che lo hanno saputo seguire. Ha messo sempre al centro della sua azione gli ammalati e i bisognosi svolgendo, accanto alla sua azione pastorale, una importante missione sociale".



Intenso e proficuo il rapporto intrattenuto con la nostra Amministrazione comunale che ieri sera gli ha doverosamente tributato, anche a nome della città, il suo grato saluto. Padre Enrico è stato anche Padre Guardiano del Convento francescano della Santissima Trinità di Baronissi.

,

Parla il primo cittadino