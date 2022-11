Sbarco migranti, Forum Antirazzista in piazza a Salerno: "Nessun respingimento, vanno accolti"

E’ in programma per giovedì 10 novembre, alle 17, un presidio organizzato dal Forum Antirazzista in piazza Amendola (davanti alla Prefettura) a Salerno contro le politiche contro gli sbarchi degli immigrati del Governo Meloni. Secondo i promotori dell’iniziativa “nel porto di Catania le lancette della storia stanno tornando maledettamente indietro, negli anni quando il genere umano veniva selezionato senza alcun criterio, se non quello che albergava nella testa di qualche folle; una brutta storia, come è stato ampiamente raccontato dalla storia”. Nel mirino finisce il decreto ritenuto “illegittimo” perché “fa riferimento a Regolamenti europei ormai abrogati” in quanto “si è separata la componente fragile dei migranti dal “carico residuale” (termine che fa rabbrividire perché rivolto a persone in carne e ossa)”.

Le critiche

Per gli aderenti al Forum “sulla base di questo decreto si minacciano i comandanti delle navi a riportare in acque internazionali i migranti. E’ vergognoso negare diritti sacrosanti sanciti dal diritto internazionale e impedire, senza nessuna ragione, che i migranti possano scendere. Così facendo si introduce un principio discriminatorio anticostituzionale che nega l’accesso al territorio e alle procedure di asilo soltanto ad una parte dei naufraghi; il tutto sulla base di accertamenti medici discutibili dietro i quali si potrebbero nascondere selezioni in base alla nazionalità, in violazione al Regolamento di Dublino III che non prevede selezione dei naufraghi a bordo delle navi e neppure la presentazione delle domande di asilo ai paesi di bandiera delle Ong. Si stanno violando leggi, Regolamenti europei e la Costituzione sulla quale questo governo ha giurato da pochi giorni. E’ per questo che non dobbiamo consentire che si operi nessun respingimento, denunciamo con forza le inadempienze del governo, in difesa dei diritti dei migranti” concludono.