La "Geo Barents" in rotta verso Salerno: attesi 84 migranti, 19 sono minori non accompagnati

Attraccherà domani pomeriggio dopo le ore 18 o, al massimo, lunedì mattina, nel porto di Salerno, la nave Geo Barents con a bordo 84 persone in fuga dalla Libia, di cui 62 adulti, 2 donne adulte e 20 minori. C'è anche un bimbo piccolo. I migranti, tutti in buona salute e provenienti da Gambia, Guinea, Etiopia, Senegal, Ghana, Mali, sono stati recuperati in due operazioni di soccorso in ambito internazionale.

Il vertice

Stamattina si è tenuta una riunione in Prefettura per coordinare le operazioni di accoglienza. I minori non accompagnati sono 19. Non si segnalano situazioni di criticità. In provincia di Salerno resteranno 38 persone, il resto verrà trasferito in Calabria. "Come sempre il Comune di Salerno, con il Settore delle Politiche Sociali. - sottolinea l'assessore Paola de Roberto - farà la sua parte. Abbiamo messo a disposizione i pullman, i bagni, le docce e quanto necessario per gestire al meglio la prima fase dello sbarco. Seguiremo anche i momenti successivi quando si dovranno collocare i migranti nelle strutture a loro riservate. Il nostro impegno è continuo".